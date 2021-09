Mart Haber: püüan olla pojale ja tütrele heaks eeskujuks

Niguliste jõulupuu Foto: Taavi Sepp

„Ainult see, et ta on Luunja kurk, ei ole argument tema ostmiseks,“ leiab keskkonnasäästlikku eluviisi järjest enam harrastav ettevõtja Mart Haber (44). Ta eelistab küll eestimaist, kuid tema toidulauale sobivad ka eksootilisemad juurikad, kui nad värskemad välja näevad.