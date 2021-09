Piers Morgan ei pea "printsess Pinocchio" pärast rohkem lõivu maksma

Piers Morgani peale kaebas eneseregulatsiooni organisatsioonile Ofcom rekordiline arv inimesi, nõudes ajakirjanikule tugevamaid sanktsioone. Nüüd aga on Ofcom otsustanud, et Morganil oli täielik õigus Meghan Markle'it mitte uskuda, kirjutas The Sun.

"Mul on hea meel, et Ofcom on kiitnud heaks minu õiguse Sussexi hertsogit ja hertsoginnat nende Oprah intervjuu ajal tehtud väidete, mitmed nendest on hiljem ka valeks kuulutatud, eest kritiseerida," kirjutas Morgan Twitteris.