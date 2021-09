Robin Juhkental avameelselt: olin hullumajas vabatahtlikult ravil

„Viimasel ajal tarbin hästi vähe. Sel aastal olen võib-olla kolm korda päriselt purjus olnud. Mu elus on aga olnud hedonismi periood, kus võtsin paar korda nädalas rohkem, kui vaja oli. Olen ka depressiooniga võidelnud ja haaranud kõige lähedasema õlekõrre järele. See on aga vale! Alkohol pole lahendus. Ma olen käinud ka vaimse tervise turgutusasutuses slash (kaldkriips - toim.) Seewaldis, slash hullaris. Küll vabatahtlikult.“

Robini sõnul oli ta esimest korda purjus 21aastaselt. „Mul oli üsna halb eeskuju ees – arvan, et igas Eesti perekonnas on onu, kes jõi end kusagil kuuri all surnuks. Kui su onu, isa ja vanaisa on ikka selle nahka läinud ja surnud purjuspäi, siis hakkad mõtlema mingil hetkel. Esimesed mälestused on sellega seotud, et isa timmis napsu. Olgu siis keldris, köögis või igal pool kodus.“

Malcolm Lincoln ninamees Robin Juhkental rääkis ka 2020. aastal podcast'is „Taavi Libe lava taga“, et kui nad „Eesti laulu“ võitsid oli tookord jama majas. Nimelt olid nad end lava taga rummikoolast täis joonud ning saate lõpus võitjatena laval esinedes oli näha, et meestel on promill all. „Ma olin purupurjus,“ tunnistas Robin, et jõi lava taga ära kuus rummikoolat ja kaks shot’i ning läks siis selles konditsioonis lavale.