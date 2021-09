Sellest lähtuvalt vaatame, millised on eelvoorud mõnes teises riigis ja kuidas nendes laulude valimine käib.

Eesti on 1,3 miljoni elanikuga riik ning üks väiksemaid riike maailmas. Seda on oluline meeles pidada, sest rahvaarvust oleneb suuresti ka valik võimalikke artiste. Tomi Rahula mõte kaasata rohkem artiste on ju tore, aga eelkõige võiks mõelda kvaliteedile ning mitte kvantiteedile. Terade sõkaldest eraldamiseks nelja veerandfinaali jooksul ei ole vaja ilmtingimata maksumaksja raha kulutada.