Uudo Sepa pruut Kendra oma haigusest: olen mõne korra isegi haiglas sees olnud

„Olen mõne korra isegi haiglas sees olnud,“ tunnistab naine ja lisab, et diabeetikutel on suur oht saada veremürgitus, kui suhkrutase liiga kõrgeks läheb. Põhjuseks see, et ei jälgita piisavalt veresuhkru taset või on tarvikud läbi ja neid ei saa kohe välja vahetada. Võib aga ka juhtuda vastupidi – veresuhkur läheb nii madalaks, et diabeetik kukub kokku. Sellisel juhul vajab haige kiiresti magusat.