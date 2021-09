Britney Spearsile ei esitata töötaja ründamise eest süüdistust

Lauljanna uus advokaat Mathew Rosengart kommenteeris juhtumit, öeldes, et see pole muud kui vesi tabloidide veskitele. "Kui juhtumiga oleks seotud keegi tundmatu, siis ei oleks sellest ei kirjutatud ega advokaadid poleks seda uurinud," ütles ta.

"Igaüks võib süüdistuse esitada, aga see ei oleks pidanud nii kaugele minema, seega oleme õnnelikud, et prokuratuur tegi õige otsuse," lisas Rosengart.

Intsident toimus ajal, kui Britney peab ägedat võitlust, et oma isa 2008. aastast kestva eeskoste alt vabaks saada. Britney sõnul on tema isa Jamie tema osas ahistavalt käitunud. Jamie aga neid süüdistusi eitab ja on öelnud, et Britney sõltuvusprobleemid on tõsisemad kui inimesed arvavad.