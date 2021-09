Eurovisioni fännid võtavad "Eesti Laulu" suurt muutust vastu kahetiste tunnetega: kas meil ja Eesti rahval on seda tõesti vaja?

Suurim muutus on see, et poolfinaalides läheb võistlustulle 20 lugu ja suures finaalis on 10 lugu. Edasipääsejad selguvad publiku ja žürii hääletuse tulemusena.

Veerandfinaalid jõuavad vaatajate ette alates 20. novembrist neljal järjestikusel laupäeval, igas saates tuleb esitlusele kümme värsket muusikavideot. Poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril.

Antud muudatust kajastab ka suurim Eurovisioni fännileht Wiwibloggs, kus kommentaariumis on tekkinud elav arutelu. "Ausalt öeldes tundub 40 lugu ühe riigi võistluse jaoks liiga palju, aga kui kvaliteet on kõrge, siis miks ka mitte. Ma lihtsalt loodan, et kvantiteeti ei hakata eelistama kvaliteedile," seisab ühes populaarseimas kommentaaris.

Mitmed fännid tõmbavad paralleele Leeduga, kus eelmine aasta kaasati võistlusesse 36 lugu. Aasta enne seda võitles Eurovisionile pääsemise nimel lausa 48 pala. "Issand jumal, 40 laulu? Millal hakkas Eesti võtma nõu Leedult, et riiklik võistlus nii suureks puhuda? Minu arvates on see liialdamine ja ma kardan, et hunnik halbu laule tõmbab selle võistluse nüüd umbe," avaldab üks fänn oma arvamust.

"Ah... Kas meie ja Eesti rahvas tõesti vajab seda? Viimasel ajal on olnud raskusi isegi kümne hea laulu leidmisega sellelt võistluselt. Miks siis tõsta osalejate arvu?" uurib teine huviline.

Kuid on ka neid, kes on muutuste poolt. "Kõlab paljutõotavalt. "Eesti Laul 2021" oli väga hästi produtseeritud ja see andis meile mitmed head laulud (mõned, mida poleks osanud oodata). Arvan, et see entusiasm ei tule eelmise aasta "Eesti Laulu" tõttu, vaid hoopis Maneskini (Itaaliale Eurovisioni võidu toonud ansambel – toim) edu tõttu," pakub üks kommentaator.