FOTOD | Lennusadama näituse "Põrgu Läänemerel" avamisel käis prestiižne seltskond

„On vajalik, et me tunneme minevikku, nagu näiteks seda maailma üht suurimat merekatastroofi Juminda lähistel, mille tummad tunnistajad vrakkide näol sügavuses ei lase ka seda unustada. Täna saame siiski tunda rõõmu selle üle, et meil on põhjust tagasi oodata iga merele saadetud laeva,“ rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.