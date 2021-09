Draama festivalil esitletakse aastaraamatut Teatrielu 2020

„Teatrielus 2020“ on fookuses ka väikelinnateatrite argipäev: Karin Allik uurib elu Ugalas ja Heidi Aadma Rakvere Teatris. Uue autorina debüteerib „Teatrielus“ Marta-Liisa Talvet, kes jagab oma mõtteid nüüdisooperist. Madli Pesti sulest pärineb teatrikunstnik Kristjan Suitsu portree ja intervjuu temaga. Mälu rubriiki sisustavad Kerttu Männiste artikkel modernistlikest kunstnikest laval ja lõuendil ning Voldemar Panso lavastuse „Lea“ (1960) kunstinõukogu protokollid, mida on kommenteerinud Sven Karja .

„Teatrielu 2020“ koostajad ja toimetajad on Anneli Saro ja Oliver Issak, statistika ja kroonika on koostanud Tiia Sippol ja Katarina Tomps. Raamatu keeletoimetaja on Mari Tuuling, kujundaja Kersti Tormis. „Teatrielu“ sarja annab välja Eesti Teatriliit koostöös Eesti Teatri Agentuuriga, trükib Tallinna Raamatutrükikoda.