40 aastat ootamist on läbi! ABBA teatas, et tulevad tagasi kokku

Täna avaldati esimesed kaks pala uuelt albumilt. Ballaad "I Still Have Faith In You" räägib kiindumusest, mis bändiliikmetele teineteise vastu siiani on. "Kui Benny selle meloodiat mängis, teadsin ma kohe, et see laul räägib meist," selgitas Ulvaeus laulu päritolu.