Fännid, hulluge! "Grey anatoomiasse" tuleb tagasi pööraselt skandaalne tegelane

Vida Press

Populaarse arstisarja "Grey anatoomia" 17. hooajas, mis rääkis suuresti koroonapandeemiast, tuli tagasi mitmeid palavalt armastatud tegelasi. Nüüd paljastati, et ka sel sügisel eetrisse minevas 18. hooajas on teleekraanidel tagasi üks kõmulisemaid arste, kes kunagi oma jala Grey Sloan Memorial Hospitali on tõstnud.