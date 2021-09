Prints Harryt sunnitakse paljastama kõik: uues raamatus võetakse sihikule Camilla saladused ja tuuakse päevavalgele kuninglik rassist

Sussexi hertsog on esimest üllitist kirjutanud juba üle aasta aja, kuid kuna kirjastaja peab Harryle maksma kolossaalse summa, siis on ka neil teatud ootused ja lootused antud raamatule. Seetõttu on printsile peale pandud suur surve avaldada mitmeid kuningliku perekonna saladusi.

Kroonitud peade heaks töötanud Paul Burrell avaldas Daily Mailile, et kuuldavasti on raamatus võetud sihikule Harry kasuema Camilla. Naine, kes oli peamiseks põhjuseks, miks prints Charlesi ja printsess Diana abielu kestma ei jäänud.

Ülemteenerina töötanud Burrelli sõnul võib Harry avalikustada nii mõnegi Camilla saladuse. On teada, et USAsse kolinud printsi ja ta isa suhted pole grammi võrdki paranenud pärast Harry loobumist kuninglikest kohustustest. Antud raamat võib olla Charlesile viimaseks piisaks, sest tulevase kuninga jaoks on vägagi tähtis see, et rahva silmis Camilla maine paraneks. Nimelt pole Cornwalli hertsoginna eriti armastatud ning seda just põhjusel, et 24 aastat tagasi surnud Diana on rahva hulgas veel meeletult populaarne.

Samuti väidab Burrell, et kirjastaja loodab, et esimeses raamatus tuleb lõpuks päevavalgele ka see isik, kes tegi 2019. aastal kohatu kommentaari Harry ja tema abikaasa Meghani sündimata lapse nahavärvi kohta. Antud seik tuli avalikuks sel kevadel, kui Sussexid andsid intervjuu Oprah Winfrey'le. Toona ütles Meghan, et nad ei soovi antud isikut paljastada, sest see teeks talle suurt mainekahju. Harry kehakeel ja väljaütlemised andsid mõista, et prints oleks just soovinud antud seigast rohkem paljastada.