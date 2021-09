Prints Albert üritab avalikult oma abielu mainet päästa: Charlene on valmis koju tulema!

Nimelt on Charlene olnud aasta algusest saadik Lõuna-Aafrika Vabariigis. Visiit, mis pidi algselt kestma mõned nädalad, on veninud nüüd kaheksa kuu pikkuseks. Märtsis avalikustati, et printsessi kimbutavad terviseprobleemid. Kui nende abielu juuli alguses meedia poolt luubi alla võeti, teatas Charlene, et tal on raske infektsioon, mida arstid ravida üritavad. Talle ei antud lootust, et ta enne oktoobrit tagasi Monacosse pääseks.

Siiski on Alberti ja Charlene'i abielu olnud suure küsimärgi all juba enne selle liidu sõlmimist. Seetõttu on mitmed kuninglikud eksperdid spekuleerinud, et tegelikult pääses printsess lõpuks Monacost minema ning ta ei kavatsegi mehe kodumaale naasta.

On teada, et Charlene on ka varem üritanud välismaale põgeneda. Vahetult enne oma pulmapäeva käis ta Pariisis kleite proovimas, kuid pääses põgenema ning palus Lõuna-Aafrika Vabariigi suursaatkonnas varjupaika. Väidetavalt võeti pärast seda Charlene'ilt pass ära. On teada ka seik, kus ta peatati Nice'i lennujaamas, kui ta üritas ilma Alberti loata LAV-i sõita.

Kuid nüüd väidab Albert, et Charlene tuleks iga kell Monacosse tagasi, kui arstid lubaks. "Ta on valmis tulema koju. Ta on naljaga öelnud, et ta on nõus isegi laevaga sõitma, et saada tagasi Euroopasse," ütles vürst People'ile.

Siiski väidab Albert, et enne oktoobri teist poolt ei saa Charlene reisida. "Seda ütles ta mulle enne viimaseid kontrolle. Ma olen kindel, et saaksime seda ajavahemikku ka natuke lühendada," ütles vürst, kes alles augustis külastas kuueaastaste kaksikute Jacques'ija Gabriellega nende ema LAV-is.