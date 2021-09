Eda-Ines Etti paljastas, kuidas tema esiklaps endale kuningliku nime sai

Värskes Anne & Stiili septembrinumbris paljastas Ines, et pisipoeg kannab kuninglikku nime Gustav. Antud nimi oli väiksele prints Vipsile ammu valmis valitud. “See käis meil lihtsalt, kord jutu käigus ilmnes, et nii Mardi kui ka minu vanavanaisa eesnimi oli Gustav.” Veendunud koos, et vastsündinud poeg on tõesti Gustavi nägu, saadeti Inese elukaaslane Mart pärast sünnitust koroonareeglite tõttu koju ootama ja igatsema.