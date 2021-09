KUUMAD KLÕPSUD | Tänapäeva Dianad? Printsessi kaksikutest vennatütred on sirgunud tõelisteks sekspommideks

29-aastased kaunitarid on kutsutud pea igale nooblile üritusele Euroopas ning nende ilu on katnud maailmakuulsaid moeajakirju. Tänavu olid nad ajakirja Tatler kaanestaarid ning andsid esimese ühise intervjuu. Usutluses räägiti ka nende varalahkunud tädist, kes suri, kui kaksikõed olid alles viieaastased.

View this post on Instagram

Siiski on Spenceri kaksikud hoidnud võrdlemisi madalat profiili. Eriti võrreldes oma vanema õe Kittyga, kes on aastaid töötanud modellina. Ta on esindanud kalleid brände nagu Dolce & Gabbana ning Bulgari. Siiski pole Kitty suhted oma isa Earl Spenceriga eriti soojad, sest viimane ei tulnud tema sel suvel aset leidnud pulmapeole. Väidetavalt ei meeldi Diana vennale, et tema tütar abiellus endast tunduvalt vanema mehega.