Kanye saladused tulid päevavalgele: räppar pettis Kimi mitmete naistega ja ei varjanud seda oma lähikondlaste eest

Kim ja Kanye 2016. aastal. Allikate sõnul leidsid lugematud petmised aset just siis. Scanpix

Kanye Westi sisering teadis, et räppar on korduvalt petnud oma abikaasat ja nelja lapse ema Kim Kardashianit. Artist oli isegi hoobelnud sellega, et magatab oma gruupisid, kirjutab The Sun.