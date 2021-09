"Litsidest" saavad "Lõbulinnud": Soome kirjastus lahjendas Mart Sanderi romaanisarja pealkirja

"Tundub, et ainult eestlased on tõeliselt paksu nahaga ja julgevad asju otse öelda," muigab Sander. "Mujal on asja ikka lahjendatud. Sarja ingliskeelne nimi näiteks on "Madame K". Soomes planeeriti erinevaid variante – näiteks "Rouva Kukk ja tytöt". Olen küll seletanud, et „Litsid“ vihjab Stalinile, kes on öelnud "Väikeriigid on kapitalismi litsid“, aga ilmselt poliitiline korrektsus ikkagi ei luba nii vänget sõna raamatukaanele kirjutada."