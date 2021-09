Beebilõusta kallim kritiseerib tanklaketti: minu raha te enam ei näe, debiilikud

Üks Eesti juhtivaid tanklakette Olerex on otsustanud, et oma töötajate vaktsineerima meelitamiseks hakkavad nad edaspidi lisatasusid ja preemiaid maksma vaid vaktsineeritud inimestele.

"AS Olerex soovib kaitsta oma töötajaid ja kliente. Olerex on elutähtsa teenuse pakkuja – sõltumata kellaajast või ilmast oleme kohustatud oma tanklad lahti hoidma ja kütust pakkuma. Vaktsineerimata inimesed on oht nii meie kollektiividele kui ka meie klientidele," kinnitas Ärilehele Olerexi tegevjuht Piret Miller.