Helle-Moonika Helme meenutab tema ja Mardi suhte algusaega: alustasime täiesti nullist

"Ta lihtsalt jättis oma eelmise elu maha, mina samamoodi, ja me alustasime mõlemad täiesti nullist. Üürisime korterit Retke teel, ostsime vist kaks taldrikut, ühe röstri, elementaarsed asjad. Seiklus oli veel selles, et pärast oma väikese üürikodu sisseseadmist pidime minema Moskvasse Montserrat Caballet’ kontserdile. Lõpuks jõudsime Moskvasse ja järgmine päev helistati, et meie korter on tühjaks varastatud," meenutab Helle-Moonika.