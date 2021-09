ABBA lauljatari Anni-Frid Lyngstadi traagiline elu: kuidas orvukesest sai maailmakuulsus

Ei ole üldse kindel, et nimi Anni-Frid Lyngstad (75) kõigile muusikasõprdele kohe midagi ütleks, aga kui me lisame esinejanime Frida ja anname vihje "see ABBA brünett", siis peaks üsna erinevas eas muusikat kuulavatele inimestele pilt ette tulema. Sest vähe on kaasaegses maailmas ansambleid ja lauljaid, kes oleksid omal ajal nii kõrgele tõusnud ning hõljuksid tänase päevani popmuusikamaailma kõrgemates kihtides nagu ABBA ja selle ansambli neli nii võluvat liiget. Kõigile üllatuseks avaldasid vanurid just nüüd üle paljude aastate kaks uut laulu ja terve maailm kajab.

Kuigi ABBA on üks Rootsi Kuningriigi visiitkaarte, millega seda vana ja suure ajalooga riiki tänase päevani võib esitleda, ei ole Anni-Frid rootslane.