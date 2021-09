Ai! Katrina Lehis paljastas, et ei soovinud ekstreener Nelis-Naukasele juubeli puhul õnnegi

2018. aastal tuli Lehis Euroopa meistriks, järgmise aasta talvel aga teatas, et on otsustanud lõpetada pika koostöö Helen Nelis-Naukasega ning jätkab treenimist kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjolovi käe all, vahendab ERR. "Kindlasti oli keeruline, ma ei saa öelda, et see oli lihtne," tunnistas Lehis.