Sandra Ashilevi meenutab lapsesaamist: õudne valu, raske taastumine ja sünnitusjärgne depressioon

“Olime sünnitusmajas 15 tundi ja seal juhtus kõik, mis juhtuda sai. Tundsin, et ma ei saanud üheski sünnituse osas kaasa rääkida. Mul tekkisid rebendid, tehti nii sisemised kui ka välimised õmblused. Ka taastumine võttis pikalt aega, mitu kuud polnud võimalik istuda ega astuda. See kokku oli traumaatiline kogemus.” Kui tavaliselt ütlevad naised, et sünnitusvalu ununeb kiirelt, siis Sandra sellega ei nõustu: “Mul on siiani kõik detailselt meeles!”