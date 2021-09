Harry ja Meghan plaanivad kuningannale külla minna! Paleetöötajad on plaani pärast marus

Mirror kirjutab, et kuigi näiteks oma venna Williamiga on Harry raksus, siis kuningannaga saavat ta hästi läbi. Ta on ise korduvalt ka paleetöötajatega ühendust võtnud, et visiiti kooskõlastada.

Lilibet on praeguseks neljakuune ja Harry arvab, et aeg on paras, et külaskäik ette võtta. Paar keeras kuningakojale selja 2020. aasta alguses. Koliti USAsse ja näiteks Meghan polegi sellest ajast saati Suurbritannias käinud.

Allikate kinnitusel pole paleetöötajad aga plaanist vaimustunud, vastupidi. Harryt peetakse pigem reeturiks. Praegust sammu nähakse kui äärmist ülbust. "Nad võivad tahta kuningannat näha, aga see on siiski ootamatu, arvestades nende käitumist," märkis allikas.

Ametlikku vastust visiidi osas pole paleest veel tulnud. Ühtlasi arutatakse juba, kuidas käituda jõulupühade aegu, mil kuninglik perekond pidustusteks koguneb. On õhus variant, et Harryt ja Meghanit ei kutsutagi.

Tänavu andsid Harry ja Meghan skandaalse intervjuu Oprahile, ent paljastusi on oodata veelgi. Hiljuti sõlmis prints Harry 29 miljoni naelase lepingu kirjastajaga, mis tähendab, et kuninglikust elust loobunud britt peab avaldama neli raamatut. Esimene neist peaks ilmuma tuleval aastal.

Kroonitud peade heaks töötanud Paul Burrell avaldas Daily Mailile, et kuuldavasti on raamatus võetud sihikule Harry kasuema Camilla. Naine, kes oli peamiseks põhjuseks, miks prints Charlesi ja printsess Diana abielu kestma ei jäänud.

Samuti väidab Burrell, et kirjastaja loodab, et esimeses raamatus tuleb lõpuks päevavalgele ka see isik, kes tegi 2019. aastal kohatu kommentaari Harry ja tema abikaasa Meghani sündimata lapse nahavärvi kohta.