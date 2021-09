Hollywoodi unelmad purunesid: massid pole leidnud tagasiteed kinosaali

Axios vahendab, et veel mullu arvati, et küll 2021 tuleb taastumise aasta ja filmid teenivad taas kinode abil ohtralt raha. Läks aga teisiti. Kui näiteks 2018. aastal oli Põhja-Ameerikas kogu kinokassa aasta peale kokku 8,3 miljardit, siis tänavu on see praeguse seisuga 2 miljardi kandis. Aasta lõpuni on jäänud alla nelja kuu.

Kõik pole siiski lootusetu. Näiteks arvatakse, et korralikult teenib värske film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Hittideks osutusid ka filmid "Candyman" ja "Free Guy".

Paraku aga vohab koroonapuhang USAs endiselt, paljud inimesed pelgavad kinodesse minna. Osade suurfilmide linastumine on juba edasi lükatud. Liiguvad ka kuuldused, et isegi korduvalt uue kuupäeva saanud James Bondi film "No Time to Die" ei pruugi ikkagi vähem kui kuu pärast ekraanile jõuda.

Levib ka uus trend, et osad filmid jõuavad samal ajal kinolevisse ja mõnda tasulisse veebiplatvormi.