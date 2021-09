Taas toimub Kumu REIV, kus astuvad üles reivisõpradele tuttavad Suurbritannia artistid Giant Swan ja Rezzett ning kohalikud tegijad Nikolajev ja Susanna Raiend. Reiviöö visuaalse rännaku loob Mikk-Mait Kivi. Lisaks muusikalisele ja seda saatvale visuaalsele elamusele rikastab reivikogemust kaasaegse tantsu etendus "Club Compressd", mille on lavastanud koreograaf Rene Köster. Samuti on programmi üheks osaks kunstnike Kiwa ja Henri Hüti loodud performance "Pea vahetus". Tegime juttu Kumu REIVi peakorraldaja Tõnis Hiiesaluga, et uurida mis teeb reivist reivi ja mis ka rasketel aegadel meest sündmuskorralduse juures hoiab.