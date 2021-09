Armuafäär on hävitanud Monica Lewinsky elu: ma tahtsin, et mind koheldaks normaalselt!

Foto: Scanpix

Täna, 7. septembril esilinastuv "Impeachment" ("Süüdistus") on üks isiklikumaid tõlgendusi ja käsitlusi Monica Lewinsky ja Bill Clintoni armuafäärist. Kroonika on sel puhul toimetanud ja tõlkinud New York Timesi loo reportaažist kitsas ringis toimunud linastuse õhtust ja sellest, missuguseid raskusi on pidanud Lewinsky elumuutva skandaali tõttu läbi elama.