Veikko Täär, kes 7. septembril tähistab 50. sünnipäeva, sõnab, et tunneb end kolmekümnendates noormehena. Ta leiab, et vanaduse osas on vaatepunkt ühiskonnas pisut muutunud – kogu maailmas on keskmine eluiga märgatavalt tõusnud ja just tervelt elatud aastate hulk. "Meist pisut nooremad võib-olla elavad isegi sajandivanuseks ja see on normaalne elus toimetamise aeg," räägib näitleja. "Kohtusin hiljuti "Õnne 13" võtteplatsil kallite kolleegide Helgi Sallo ja Luule Komissaroviga. Mis vanusest me räägime? Nad on ikka nii säravad ja vitaalsed! Nagu Andrus Vaarik alati kaunilt ütleb: "Noorus on kingitus. Vanadus on saavutus." Olen selle kingituse kenasti kätte saanud ja saavutuseni on omajagu minna. Loodan, et antakse minna. Enesetunne on küll värske. Loominguliselt olen ka elu tippvormis."