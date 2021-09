Näitlejanna Kaley Cuoco lahutab juba oma teise abielu

" Suure paugu teooria " täht Kaley Cuoco andis lahutuse sisse reedel Los Angeleses, samal päeval, mil paar teatas oma lahkuminekust, kirjutas Page Six.

"Vaatamata teineteise suhtes vastastikusele armastusele saime aru, et meie praegune teekond on meid viinud vastupidises suunas," öeldi ühisavalduses. Nad lisasid, et soovivad selle osa oma elust privaatsena hoida.