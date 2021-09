ARMAS KLÕPS | Pulmad tulekul? Eeva Esse jagas oma salapärase kaaslasega romantilist hetke mere taustal

Eeva Esse kinnitas Kroonikale, et ta on tõepoolest kihlunud. "Kohtusime Sanderiga Tartu ülikoolis õppides, olime kursusekaaslased. Oleme koos olnud kümme aastat ja ka kihlatud. Ilmselt ootab meie sõpruskond pulmakutseid, aga pulm ei ole meile eesmärk omaette. Selle korraldusega me hetkel ei tegele. Sanderi perenime võtan tulevikus kindlasti oma teiseks nimeks. Tean, et ta nimi tekitab elevust ja küsimusi, aga Urmas Sõõrumaa ei ole Sanderi isa. Seda nime kandvaid inimesi on Eestis vähe ja omavahel on nad tõesti kõik sugulased. Esse nimi on muutumas läbi saate brändiks, mille nimel olen kõvasti tööd teinud," rääkis Esse Kroonikale antud intervjuus.