"The Wire'i" staar Michael K Williams leiti oma korterist surnuna

Õiguskaitseorganitele viidates tunnistatakse, et tema surma põhjuseks arvatakse olevat narkootikumi - täpsemalt heroiini - üledoos. Sellegipoolest pole seda praegusel hetkel ametlikult kinnitatud.

Williams, kes on nomineeritud kolmele Emmy-auhinnale, tunnistas varasemalt, et tal oli aastaid probleeme probleeme narkootikumidega. Draamasarjas "The Wire" mängis ta väikest Omarit - geid, kes röövis erinevaid narkojõuke. Muu hulgas oli ta tuntud ka kui mõjuvõimas gängster Albert "Chalky" White telesarjas Boardwalk Empire.