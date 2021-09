VIDEO | Labasuse tipp? TV3 uues saates astusid mehed üles eriti räige huumoriga

Asjatundliku žürii kaasabil selgitatakse saadete jooksul välja need, kelle etteasted on tõeliselt naljakad ja ka need, kelle omad toovad kaasa vaid piinliku õlakehituse. Lustliku anekdoodivõistluse lõpus ootab võitjat au, kuulsus ning loomulikult uhke tiitel „Killumeister 2021“.