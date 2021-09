KLÕPSUD | Vanemate jälgedes: John Travolta ja Kelly Prestoni tütar teeb filmirolli tuntud muinasjutuloos

Eile jagas 21-aastane Ella Travolta pilte oma viimase filmi "Get Lost" võtetelt. Tegu on tänapäevase taaslavastusega loost "Alice imedemaal", kus tegelas on muundunud erinevateks inimkarakteriteks. Ühel pildil poseeris Ella ka oma kuulsa isa John Travoltaga, kes on kõige paremini tuntud filmist "Grease". Tuntud näitleja enda Instagramist võib täheldada, et näitleja on õnnelik tütre filmisoorituse üle.