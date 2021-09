Kuu aja pärast peaks TV3 eetrisse jõudma uus tõsieluseriaal " Poissmeeste pidu". Tegemist on ühe pööraseima'ga, mis on Eesti teleekraanidele jõudnud, kuid see tõstatabki küsimuse: kas see kõlbab üldse suurtele massidele näitamiseks?