Andrus Kivirähki tütar: nad on esimene ja viimane bänd, kelle kohta olen julgenud öelda, et olen nende fänn

Kirjanik Andrus Kivirähk käis koos tütre Liisaga Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat", kus rääkisid oma muusikaarmastusest. Saates avaldas Liisa, et just tüdrukutebänd Vanilla Ninja on tema lemmik.

"See on esimene ja viimane bänd, kelle kohta olen julgenud öelda, et olen nende fänn," rääkis ta. "Mul oli nende plaat ja T-särk, mis on ka jäänud viimaseks minu omatavaks albumiks ja ka viimaseks bändi T-särgiks, mida olen omanud. Valisin välja ma lemmiku, milleks on "Tough Enough". Väiksena ei saanud ma aru, mida see tähendab, see oli lihtsalt laheda kõlaga laul, aga nüüd saab juba mõttest ka aru."