FOTO | 72-aastane Alla Pugatšova jagas meigivaba pilti, millelt staari peaaegu äragi ei tunne

Jälgijad avaldasid aga arvamust, et Pugatšova näeb ilma meigita imekaunis ja nooruslik välja. "See naine on 72-aastane. See on lihtsalt ebareaalne," ei suuda üks oma emotsioone varjata. "Kallis Allakene, me ei tundnud sind äragi! Sa oled lihtsalt imeline!"