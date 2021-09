Robert Sarvel täitus kümme aastat advokaadina: loodan, et teekond jätkub veel pikalt, kuni saan pensionile jääda

"Mul täitus täna advokaadina kümme aastat. Sõnadest jääb puudu, et kirjeldada seda imelist teekonda. Hoolimata kõigest s****t, mis sellel teel on juhtunud ja ette tulnud, on see olnud uskumatu aeg. Adrenaliin, õnnehormoonid, uskumatud juhtumised, pohhuismist südamlikkuse ja hoolimiseni. Magusad võidud, õpetlikud kaotused," kirjutas advokaat Facebookis.

"Olen aeg-ajalt klientidele naljatledes öelnud, et nominaalis on varsti käes kümme aastat, aga reaaltöötundides umbes 15 aastat. Arvestades kõiki ületunde, siis ilmselt nii ongi. Mingil põhjusel peetakse advokaadiametit lihtsaks, aga tegelikult on see amet, mis paneb inimese tõeliselt proovile. Haarab kaasa. Kui võtta sellest maksimum, siis on võimalik kompida inimvõimete piire. Kuidas vältida läbipõlemist, kuidas valitseda aega või kuidas joosta iga päev maratoni, aga eelkõige: õppida end tundma. Ma olen siiralt tänulik, et olen saanud advokaat olla. Imelise teekonna puhul ei loe finiš, vaid just teekond ise. Olen saanud käia üle maailma koolitustel ja õppida tippudelt."

"Suurimat rõõmu on olnud seista kõrvuti kolleegidega, kel silmad säravad ja kes tahavad, jah, tahavad panna mängu kõik ja rohkemgi veel. Ma loodan, et see teekond jätkub veel piisavalt pikalt, kuni saan pensionile jääda."

