Mälk näitas oma uut soengut Instagrami vahendusel. "Sain inspiratsiooni oma kunagisest Barbie nukust, kellel olid roosad juuksed," selgitas lauljatar, kellel oli plaan oma kiharad just sellist tooni värvida juba väikse tüdrukuna. "Ma ütleks, et see on väga mina," on Mälk oma otsuses kindel.