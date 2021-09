NUNNU KLÕPS | Lauri Pedaja jagas armsat pilti pisitütrega: naudime viimaseid ilusaid ilmasid

Lauri ja tema kallim Gethel Burlaka on tuttavad juba kuus aastat, kuid 2017. aastal tegid noored sotsiaalmeedias oma suhte avalikuks. Aasta tagasi paljastas Lauri, et on Getheliga kihlatud. "Tegin ettepaneku nüüd, kuna tundus õige aeg. Me oleme koos väga õnnelikud ja naudime iga hetke koos... järjest paremaks läheb," ütles ta pärast jah-sõna saamist.