"Padjaklubist" tuntud Kertu Moppel sai pisitütre emaks ja pani talle armsa nime

"Nimeks sai lapsele Kirke. Praegu tundub, et kõik läheb kenasti," jagab Kertu heatujuliselt oma tundeid. "Eks see kaheksatunnine uni tuleb natukeseks ära unustada ja kogu elu käib lapse vajaduste järgi, aga hetkel tundub, et saame hakkama. Emaks olemine on niivõrd erinev kõigest, mida ma elus teinud olen, aga seda põnevam see on."