Ihaldatuim kaunitar, kes pääses napilt surmasuust: kuna hape oli segatud õliga, ei õnnestunud arstidel seda maha pesta

1998. aastal sai toona vaid 18-aastane kaunitar nimega Eleonora Kondratjuk "Miss Veetluse" tiitli. Võistluse lõpus soovisid kümned mehed temaga armusuhet alustada, kuid eriti üleolev oli Ruben Grigorian. Algul üritas mees Eleonora tähelepanu võita – ta kinkis meelsasti suuri ja kalleid lillekimpe ning kutsus teda uhketesse restoranidesse. Kuid Eleonora ei olnud tõsiseks suhteks valmis.

Kui Kondratjuk Grigoriani soovidele suhet alustada ei vastanud, palkas mees palgamõrvarid, kes ​​viskasid kaunitarile näkku väävelhapet.

"Ma ei suuda seda täielikult kirjeldada. See oli palju enamat kui "kohutav" valu. See oli piinav, väljakannatamatu ja tappev valu, mida ma polnud kunagi varem kogenud! Iga sekundiga muutus see üha tugevamaks, tungides üha sügavamale kehasse."

