On alles seebiooper! Olivia Munn on rase abielus koomikust, kes võitleb erinevate sõltuvustega

Kuigi tegemist on pealtnäha rõõmsa uudisega, siis on mitmeid aspekte, mis annavad vihje, et peatsete lapsevanemate elu on tõeline seebiooper.

Näiteks on Olivia alles eelmisel aastal väitnud, et ta ei soovi kunagi peret luua ja mingi mehega abielluda. Ta tunnistas, et teda hirmutab mõte, et ta peab elu lõpuni olema koos ühe mehega. Kuid kui näitlejatari eraelu on siiani avalikkusele tundnud võrdlemisi rahulik, siis Mulaney abielu Anna Marie Tendleriga on kõmulehtedele palju jutuainet pakkunud.

Juba aasta tagasi lahku läinud paar on endiselt ametlikult abielus, kuigi John on juba pool aastat olnud suhtes Oliviga. Nende lahkumineku põhjustasid koomiku alkoholism ja erinevad sõltuvused. Seth Meyersile antud teleintervjuus, kus ta ka beebiootuse paljastas, tunnistas Mulaney, et viimase 12 kuu sisse on mahtunud palju keerdkäike.