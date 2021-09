Raadio 2 sügisprogramm rõõmustab melomaane uute muusikasaadetega

Foto: Pressimaterjal

Raadio 2 on käima lükanud sügisprogrammi, kus kesksel kohal on värske muusika ja saated muusikast. Melomaanide rõõmuks on R2 avanud põhiprogrammile lisaks veebiraadiote keskkonna R2 Extra, kus kuulamist jagub polkast popini ja räpist rokini.