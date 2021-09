Olav Osolin taaselustunud ABBA-st: tundub, et väga palju uut sealt võib-olla ei tule

Kui ma olen seda tagasituleku uudist natuke lugenud siit ja sealt, siis see jätab mulle sellise kahesuguse mulje. Üks asi on see muusikaline pool ehk album "Voyage", mis ilmub 5. novembril. Kui kuulata neid kahte laule, mis siiani on välja tulnud, siis tundub, et see on see sama ABBA, mis 70- või 80ndatel. Tundub, et väga palju uut sealt võib-olla ei tule," märgib Osolin, lisades, et eks sellistele nostalgiasõpradele on see suurepärane kingitus. "Ma arvan, et nad on nõus seda plaati kuulama lõputult," lisab ta.