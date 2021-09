Pärnu Restoranide Nädal toob novembris taas toidunautlejad kokku

2015. aastal esmakordselt korraldatud teemanädal on aastatega muutunud Pärnumaa üheks olulisemaks sündmuseks. Nädala jooksul pakuvad enam kui 20 restorani erimenüüd, et serveerida maitseelamusi nii tõelisele gurmeehuvilisele kui ka lihtsalt hea restoranielamuse nautijale. See on suurepärane võimalus tutvuda kokandustrendidega, nautida kohalikku toidukultuuri ja külastada Pärnut kui elamusterohket kulinaaria sihtkohta.