Suri armastatud laulja Uno Loop

Pikka aega oli ta Eesti Raadio (estraadiorkestri) solist ja aastatel 1961–1965 Eesti riikliku filharmoonia orkestri solist. Esitajana on ta osalenud ansamblites Metronoom, Swing Club ja Sinilind ning Eesti Raadio meeskvartetis koos Eri Klasi, Kalju Terasmaa ja Arved Haugiga. Uno Loop on koos esinenud ja esitusi salvestanud väga paljude teiste tuntud lauljatega nagu Georg Ots, Els Himma, Heidy Tamme, Heli Saul-Lääts, Kalmer Tennosaar, Marju Kuut, Tarmo Pihlap, Ivo Linna, Jaak Joala.

Uno Loop on aastakümnete vältel tutvustanud Eesti laululoomingut kõikjal maailmas. Pikaajalise loometegevuse käigus on ta salvestanud üle 250 unustamatu laulu, mitmed neist tema enda poolt kirjutatud. „Clementine“, „Isad ja pojad“, „Juanita banana“, „Lõke preerias“, „Me pole enam väikesed“, „Mis värvi on armastus“, „Märtsis algas mai“, „Puuriida laul“, „Sinilind“, „Su aknast näen“, „Väike neiu“, „Ära koo mu käpikuisse päikest“ – see on vaid väike loetelu Uno Loopi meeldejäävast repertuaarist, mis jäävad publiku südamesse.