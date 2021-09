Vürst Albert ei suuda mõista, miks tema abielu halvas valguses nähakse: Charlene ei läinud eksiili, ta ei põgenenud!

"Ta ei lahkunud Monacost vihaselt! Ta ei lahkunud, sest ta oli minu või kellegi teise peale vihane," selgitab Albert oma nägemust sellest, miks Charlene selle aasta alguses Monacost Aafrikasse reisis ning siiani pole oma mehe kodumaale naasnud.

Printsi sõnul oli printsessil kindel plaan minna Lõuna-Aafrika Vabariiki selleks, et näha, kuidas tema heategevusfondil seal läheb. Kuna Charlene kasvas seal üles, siis oli printsessil plaan külastada ka oma venda ning teisi sugulasi ja tuttavaid. "See visiit pidi kestma ainult nädala või maksimum 10 päeva," meenutab Albert, kuid raiub, et Charlene on seal siiani ainult seetõttu, et naise tervis halvenes ning tal avastati hingamisteede infektsioon.

Avalikult on printsess välja öelnud, et arstid lubavad tal lennata alles oktoobri teises pooles. Albert on kindel, et siis naaseb ta abikaasa nende pere juurde. "Ta ei läinud eksiili. See on ainult meditsiinilise põhjuse tõttu, mida tuleb ravida," ütleb prints.

Albert tunnistab, et ta oleks pidanud varem reageerima kuulujuttudele, mis ringlesid tema abielu kohta. Kuid prints väidab, et tal on terve suvi olnud käed tööd täis kaksikute Jacques'i ja Gabriella kasvatamisega.

"Ma arvasin, et need kuulujutud lähevad lihtsalt ära. Tead, kui sa proovid kõigele vastata, mis kuskil avalikustatakse, siis sa raiskad oma aega," arvab Albert. Tema sõnul on nad Charlene'iga lihtne sihtmärk kuna nende elu ja informatsioon on avalikkusele saadaval.