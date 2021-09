Legendaarne muusik Mihkel Raud sõlmis lepingu maineka plaadifirmaga

Mihkel Raud: “Eks ma olen muusika juurde suuremalt naasmisele ammu mõelnud. Oli ilmselt aja küsimus, millal ma uuesti päris oma bändi kokku panen ja vana armastuse ehk laulude kirjutamise ning esitamise juurde tagasi tulen. Mul on heameel olla nüüd Made In Balticsi & Sony Musicu pere liige – usun, et nad on minu loomingu avaldamiseks parimad partnered.”

Plaadifirma Made In Baltics juht Toomas Olljum: “Meil on suur au ja rõõm alustada koostööd Mihkel Rauaga. Nii meie kui ka paljud muusikafännid on oodanud tema naasmist muusikasse ja lavalaudadele. Mul on heameel, et suurepärane vokalist ja karismaatiline artist on tagasi.”