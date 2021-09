Melania Trump ei soovi enam avalikkuse ees olla: kui Donald peaks kandideerima, siis tema enam kaasa ei tee

"Melaniale ei meeldi avalikkuse ette sattuda ja ta on andnud mõista, et ta ei ole huvitatud seda (esileediks olemist - toim.) uuesti tegema," ütleb üks poliitiline allikas. Ka varem on sloveenlannat tituleeritud üheks kõige eraklikumaks esileediks, kes USAs on viimastel aastakümnetel presidendi kõrval olnud.

"Talle meeldib tema perekond ja eraelu," lisab see allikas. "Meedia pilgud pole tema jaoks mõeldud." Alates selle aasta algusest on Melania elanud Floridas asuvas Mar-a-Lago residentsis ning ta on paparatsokaamerate ette jäänud vaid mõnel korral, kui ta on külastanud New Yorki.