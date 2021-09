Eriti optimistlik! Süüdistuste laviini all prints Andrew loodab õige pea naasta avalikku ellu

Yorki hertsog on väidetavalt oma alluvatele öelnud, et pommina lahvatanud skandaal Virginia Giuffre süüdistustega läheb mööda ning ta naaseb kuninglikesse ridadesse kuninganna ajalooliseks tähtpäevaks.

Allikad kirjeldasid muu hulgas veel, et Andrew on uskumatult põikpäise suhtumisega. Samas on palee nõudnud, et hertsog ei võtaks osa ametlikest pidustustest, millega tähistatakse kuninganna seitset aastakümmet troonil.