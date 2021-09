Kim Kardashian on maruvihane: naine palus Kanyet, et ta ei paljastaks, et mees on teda petnud!

Nüüd tunneb Kim end reedetuna ning häbistatuna terve maailma ees. "Ta palus Kanyet, et too muudaks need sõnad ära, aga mees keeldus. Kim on maruvihane, sest nende lapsed kuulavad tema laule. Eriti North, kes on oma isa number üks fänn," selgitab allikas.